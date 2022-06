Vescovi Usa | giorno storico contro legge ingiusta Trump | “È la volontà di Dio”

Pubblicità

messveneto : Vescovi Usa: giorno storico contro legge ingiusta. Trump: “E’ la volontà di Dio”: «Questa politica – scrivono i ves… - mariamacina : RT @dariodangelo91: Ma c'è chi esulta. Come il Partito Repubblicano, che parla di 'vittoria storica per la vita'. Parole molto simili a qu… - mattinodipadova : Vescovi Usa: giorno storico contro legge ingiusta. Trump: “E’ la volontà di Dio” - nuova_venezia : Vescovi Usa: giorno storico contro legge ingiusta. Trump: “E’ la volontà di Dio” - CorriereAlpi : Vescovi Usa: giorno storico contro legge ingiusta. Trump: “E’ la volontà di Dio” -

Daia Trump, chi esulta per la sentenza vedi anche, la Corte suprema annulla diritto all'aborto: cosa cambia da oggi Se in tanti sono critici, c'è un'altra metà di America che esulta per ..."Per quasi cinquant'anni - scrivono i- l'America ha applicato una legge ingiusta che ha permesso ad alcuni di decidere se altri possono vivere o morire; questa politica ha provocato la ...Una lunga dichiarazione firmata dal presidente, monsignor José Gomez di Los Angeles, e dall'arcivescovo William Lori di Baltimora, presidente della Commissione per le attività a favore della vita dell ...Ora i singoli Stati saranno liberi di applicare le proprie leggi in materia. Michelle Obama: “Effetti devastanti” ...