Verona, 'forza Damiano', 14 sindaci progressisti per Tommasi (Di venerdì 24 giugno 2022) Un video appello di 14 sindaci progressisti in favore della corsa di Damiano Tommasi al ballottaggio per il sindaco a Verona.. Lo hanno realizzato i primi cittadini di altrettante città guidate da ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Un video appello di 14in favore della corsa dial ballottaggio per il sindaco a.. Lo hanno realizzato i primi cittadini di altrettante città guidate da ...

Pubblicità

elio_vito : “Tajani si deve dimettere e a Verona Forza Italia deve appoggiare Damiano Tommasi” ???? - Antonio_Tajani : Flavio Tosi risponde all'appello ai moderati del Presidente Berlusconi. Lui e tutte le liste civiche che lo hanno s… - AntoAnci : RT @DeSantis1948: @elio_vito Forza Verona ... a Elio Vito possiamo dar credito..!???? - fisco24_info : Verona, 'forza Damiano', 14 sindaci progressisti per Tommasi: Da Roma a Milano, video-appello per candidato centros… - FPL_Crisk : @Michael19084 @FBiasin Per forza un troll, non c'è spiegazione a dire certe cagate: nelle prime gare avevate Samp,… -