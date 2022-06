Vero: testo e significato del nuovo singolo dei Gemelli Diversi (Di venerdì 24 giugno 2022) Sonorità seducenti, luoghi esotici e la nostalgia di una storia al capolinea, questa la narrazione micidiale di “Vero” dei Gemelli Diversi, dal 24 giugno sugli store digitali. “Vero racconta le emozioni contrastanti di una relazione dove il protagonista maschile rivive un mix di amore e odio, sfogliando l’album dei ricordi di quell’ultima estate in coppia trascorsa a Varadero, nell’isola di Cuba”, dichiara Thema. “Il brano si presta ad una doppia chiave di lettura che ciascuno interpreta a proprio modo”, continua Strano. “Vorrei odiarti ma non ci riesco perché tutto ciò che abbiamo vissuto è stato Vero… te lo ricordi, Vero??” Best Italian Act agli MTV EMA del 2003, ambassador del Telefono Azzurro e protagonisti nel 2005 anche sul palco del prestigioso Live8, i ... Leggi su zon (Di venerdì 24 giugno 2022) Sonorità seducenti, luoghi esotici e la nostalgia di una storia al capolinea, questa la narrazione micidiale di “” dei, dal 24 giugno sugli store digitali. “racconta le emozioni contrastanti di una relazione dove il protagonista maschile rivive un mix di amore e odio, sfogliando l’album dei ricordi di quell’ultima estate in coppia trascorsa a Varadero, nell’isola di Cuba”, dichiara Thema. “Il brano si presta ad una doppia chiave di lettura che ciascuno interpreta a proprio modo”, continua Strano. “Vorrei odiarti ma non ci riesco perché tutto ciò che abbiamo vissuto è stato… te lo ricordi,??” Best Italian Act agli MTV EMA del 2003, ambassador del Telefono Azzurro e protagonisti nel 2005 anche sul palco del prestigioso Live8, i ...

GiuseppeCanto17 : @aminuscolo è vero! hanno scritto tanto, però spesso alcuni sono andati oltre, oppure fuori. Ho preferito le analis… - migliorosso : @AndreaSeripa @PierluigiLardo No, le persone come me sanno analizzare un testo e non accusano altri di cose che non… - kantcarmelo : @EnricoLetta Enricuccio hai qualche problema di comprensione del testo. Scrivere il vaccino uccide, secondo te, sig… - senzalattosi0 : @apijaergelato_ poteva veramente essere per il cartello ma non possiamo mai sapere il perché abbia reagito in quel… - EdoF430 : @laldo19 Che non fai testo? Lo sai vero? ?????????? Buongiorno bro?? -