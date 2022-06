Veretout il nuovo agente lo spinge al Napoli (Di venerdì 24 giugno 2022) Jordan Veretout cerca una squadra ed è pronto a prendere in considerazione il Napoli. Il giocatore è intenzionato a lasciare Roma nonostante abbia un contratto che lo lega ai giallorossi fino al 2024. Nelle ultime settimane le voci di mercato sono aumentate a dismisura, c’è chi ha detto che Veretout avesse preso già casa a Napoli. Il club azzurro sta valutando vari profili per il calciomercato ed a centrocampo ha bisogno di qualche acquisto. Anche perché Demme ha chiesto la cessione e c’è Fabian Ruiz in bilico. Inoltre il caso Anguissa continua a fare rumore e proprio la Roma di Mourinho sta facendo un pensiero al giocatore africano. Veretout al Napoli è una possibilità da non escludere perché il nuovo agente del giocatore, Kevin Benhaim sta cercando ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 giugno 2022) Jordancerca una squadra ed è pronto a prendere in considerazione il. Il giocatore è intenzionato a lasciare Roma nonostante abbia un contratto che lo lega ai giallorossi fino al 2024. Nelle ultime settimane le voci di mercato sono aumentate a dismisura, c’è chi ha detto cheavesse preso già casa a. Il club azzurro sta valutando vari profili per il calciomercato ed a centrocampo ha bisogno di qualche acquisto. Anche perché Demme ha chiesto la cessione e c’è Fabian Ruiz in bilico. Inoltre il caso Anguissa continua a fare rumore e proprio la Roma di Mourinho sta facendo un pensiero al giocatore africano.alè una possibilità da non escludere perché ildel giocatore, Kevin Benhaim sta cercando ...

