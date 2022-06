Verdure pasticciate al forno | in 10 minuti la ricetta che ameranno anche i bambini!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 24 giugno 2022) I tuoi bambini non hanno intenzione di mangiare le? Davanti a questafilante cambieranno idea in un secondo. In meno di 10riuscirai a realizzare un piatto semplice ed economico a base di. Sarà un piatto perfettoda servire agli ospiti. Basterà solo svuotare la tua dispensa e, selezionando le, potrai preparare una pietanza sana e gustosa. Gli ingredienti da utilizzare sono: 4 pomodori 2 peperoni 3 spicchi d’aglio 1 melanzana 3 patate 5 zucchine piccole 150 gr di mozzarella 2 cucchiai di parmigiano grattugiato Erbe italiane quanto basta Pepe nero quanto basta Timo quanto basta Olio d’oliva quanto basta Sale quanto basta 1° preparazione Cominciamo eliminando il calice della melanzana per poi ridurla a cubetti. Dopodiché trasferiamo la ...