Vaccino Covid, studio: evitati 20 milioni di morti nel mondo nel 2021 (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – La vaccinazione anti-Covid ha evitato, tra fine 2020 e tutto il 2021, circa 20 milioni di morti in tutto il mondo, riducendo di oltre la metà il potenziale bilancio di vittime della pandemia durante il primo anno di immunizzazioni. E' quanto ha stabilito uno studio che si è basato sui dati provenienti da 185 Paesi ed è il primo a valutare i decessi scongiurati direttamente e indirettamente a seguito della vaccinazione Covid-19. Dal lavoro, condotto dall'Imperial College di Londra e pubblicato su 'The Lancet Infectious Diseases', emerge che "i Paesi a reddito alto e medio-alto hanno avuto il maggior numero di morti prevenute, evidenziando le disuguaglianze nell'accesso ai vaccini in tutto il mondo". Inoltre, secondo il ...

