Vacanza finisce in tragedia, tre sorelle e il nonno morti. L’appello della mamma: “Aiutatemi” (Di venerdì 24 giugno 2022) Una Vacanza finita in tragedia. Tre sorelle si trovano in Guatemala insieme al nonno e sono rimaste uccise in un terribile incidente stradale in cui è rimasto coinvolto anche un camion. Proprio il mezzo pesante ha colpito il minivan su cui viaggiava la famiglia e per le tre giovani non c’è stato niente da fare. Anche Luis Vázquez, il nonno delle ragazze, Natalie Vazquez, Katherine Reyes e Tiffany Garcia, residenti nel sud della California, negli Stati Uniti d’America, è rimasto ucciso nello schianto del minivan che conduceva contro il mezzo pesante. Sconvolta la famiglia delle tre ragazze e del nonno materno, anche lui rimasto vittima dell’incidente. Una Vacanza finita in tragedia: tre sorelle e il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Unafinita in. Tresi trovano in Guatemala insieme ale sono rimaste uccise in un terribile incidente stradale in cui è rimasto coinvolto anche un camion. Proprio il mezzo pesante ha colpito il minivan su cui viaggiava la famiglia e per le tre giovani non c’è stato niente da fare. Anche Luis Vázquez, ildelle ragazze, Natalie Vazquez, Katherine Reyes e Tiffany Garcia, residenti nel sudCalifornia, negli Stati Uniti d’America, è rimasto ucciso nello schianto del minivan che conduceva contro il mezzo pesante. Sconvolta la famiglia delle tre ragazze e delmaterno, anche lui rimasto vittima dell’incidente. Unafinita in: tree il ...

