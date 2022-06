Usa, storica sentenza della Corte Suprema: annullato il diritto all’aborto. Biden parla alla nazione (Di venerdì 24 giugno 2022) Come era stato anticipato a maggio, la Corte Suprema degli Stati Uniti con una sentenza storica ha di fatto annullato il diritto all’aborto fino a 24 settimane. L’annullamento riguarda la sentenza Roe vs Wade che da 50 anni garantisce alle donne il diritto ad interrompere la gravidanza. “La Costituzione non garantisce un diritto all’aborto”, si legge nella sentenza appoggiata dalla maggioranza conservatrice della Corte. Che ribadisce inoltre che “l’autorità di regolare l’aborto torna al popolo ed ai rappresentanti eletti”, vale a dire autorizza gli stati alla possibilità di vietarlo. “La Roe è stata sbagliata in modo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022) Come era stato anticipato a maggio, ladegli Stati Uniti con unaha di fattoilfino a 24 settimane. L’annullamento riguarda laRoe vs Wade che da 50 anni garantisce alle donne ilad interrompere la gravidanza. “La Costituzione non garantisce un”, si legge nellaappoggiata dmaggioranza conservatrice. Che ribadisce inoltre che “l’autorità di regolare l’aborto torna al popolo ed ai rappresentanti eletti”, vale a dire autorizza gli statipossibilità di vietarlo. “La Roe è stata sbagliata in modo ...

Pubblicità

marcocappato : +++ FLASH +++ Usa, abolita storica sentenza aborto +++ (ANSA) Anche da una brutta notizia si può trarre forza per… - rtl1025 : ?? La Corte suprema #Usa ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizza… - simcopter : RT @rtl1025: ?? La Corte suprema #Usa ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l'#abort… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Storica sentenza in Usa della Corte Suprema sull'aborto. Cancellata la sentenza 'Roe vs Wade' che da 50 anni garantisce il dirit… - dariodangelo91 : Ma c'è chi esulta. Come il Partito Repubblicano, che parla di 'vittoria storica per la vita'. Parole molto simili… -