Usa | Parrini | ' velenoso colpo di infezione trumpismo'

(Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Sul piano democratico e dei diritti civili l'annullamento da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti della sentenza Roe vs Wade del 1973 sull'aborto rappresenta un grave regresso, che lascia attoniti e sgomenti. Un brutto segno dei tempi. Undi coda dell'di reazionarismo ideologico e illiberale generato dal. Un pessimo esempio di cosa può capitare in un organismo di garanzia costituzionale composto in gran parte da giudici culturalmente retrivi nominati da Presidenti di destra (per la precisione 6 su 9: 3 da Trump, 1 da Bush padre e 2 da Bush figlio; gli altri 3 -Sotomayor, Kagan e Breyer, che hanno reso pubblico il loro dissenso dal verdetto- sono stati nominati 2 da Obama e 1 da Clinton; quella di giudice costituzionale negli Usa è tra l'altro una ...