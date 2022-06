Usa: Orlando, 'sovranisti esultano per sentenza medievale contro le donne' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "L'abolizione della Roe Vs Wade, la sentenza sul diritto all'aborto, sancisce un drastico passo indietro che trascina il presente nei tempi bui di un passato senza diritti. I sovranisti esultano per una decisione medievale che discrimina le donne e le priva di tutele fondamentali". Così il ministro Andrea Orlando del Pd su twitter. Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "L'abolizione della Roe Vs Wade, lasul diritto all'aborto, sancisce un drastico passo indietro che trascina il presente nei tempi bui di un passato senza diritti. Iper una decisioneche discrimina lee le priva di tutele fondamentali". Così il ministro Andreadel Pd su twitter.

