Usa, manifestazioni davanti alla Corte suprema per l'abolizione della sentenza che garantiva il diritto all'aborto (Di venerdì 24 giugno 2022) La Corte suprema ha annullato la sentenza che da 50 anni garantisce a livello federale alle donne il diritto di abortire. davanti alla Corte si sono radunate attivisti in due manifestazioni distinte, i pro-choice da una parte, i pro-life dall'altra Leggi su lastampa (Di venerdì 24 giugno 2022) Laha annullato lache da 50 anni garantisce a livello federale alle donne ildi abortire.si sono radunate attivisti in duedistinte, i pro-choice da una parte, i pro-life dall'altra

Pubblicità

AllStarsLA : @fleablck Quello assolutamente ma le manifestazioni trovano il tempo che trovano (soprattutto negli USA, viste quan… - ERivetta : RT @serenel14278447: Usa, manifestazioni davanti alla Corte suprema per l'abolizione della sentenza che garantiva il diritto all'aborto htt… - lc71488535 : RT @repubblica: Usa, manifestazioni davanti alla Corte Suprema per l'abolizione della sentenza che garantiva il diritto all'aborto https://… - besorgt987 : 'Le manifestazioni non servono a nulla perché ormai le cose non sono più come una volta' QUANTO AVETE TORTO! E qua… - aranciaverde : RT @serenel14278447: Usa, manifestazioni davanti alla Corte suprema per l'abolizione della sentenza che garantiva il diritto all'aborto htt… -