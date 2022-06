(Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - “La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di oggi ci riporta direttamente al secolo scorso. Un giornoper tutti. Soprattutto per tutte le donne. Èche ci sia qualcuno inche stando per una decisione che fa perdere tutele e diritti alle donne. Ed è ancora piùche sia una dire cosa è giusto per le donne”. Così la presidente dei senatori del Pd, Simona. Nelle sue pagine social il senatore leghista, Simone Pillon, ha definito la sentenza della Corte Usa che abolisce il diritto all'aborto una "grandissima vittoria".

Pubblicità

Il Sannio Quotidiano

...- Salvini è presente in aula - il Pd sottolinea che si tratta di una tattica parlamentare chel'...è stata l' accusa prima del segretario Enrico Letta e poi della capogruppo Simone("scelta ......è il Pd che rimarca come la richiesta del voto segreto sia una tattica parlamentare chel'... gli fa eco la presidente dei Senatori del Pd, Simona. Per questo i Dem consigliano al governo ... **Usa: Malpezzi, 'grave ci sia chi esulta in Italia, triste lo faccia un uomo'** Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di oggi ci riporta direttamente al secolo scorso. Un giorno triste per tutti. Soprattutto per tutte le donne". Così la c ...Roma, 15 giu. (askanews) - Alle amministrative è "inconfutabile che il Pd risulta essere il primo partito d'Italia. Col M5S va bene, stiamo lavorando bene con loro. Ragioniamo con loro come con tutti, ...