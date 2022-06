Usa, la Corte Suprema cancella il diritto all’aborto: cosa succede adesso? In 13 stati sarà vietato entro 30 giorni (Di venerdì 24 giugno 2022) Con la decisione della Corte Suprema statunitense di cancellare la storica sentenza “Roe v. Wade” che per quasi 50 anni ha garantito negli Usa il diritto all’aborto su scala nazionale, saranno i singoli stati a decidere sull’argomento. Sentenza che rischia di rendere illegale l’aborto in più della metà degli stati e avere conseguenze immediate su decine di milioni di americani. Più di metà degli stati – Le previsioni parlano di 26 stati pronti a vietarlo a breve (22 certi e 4 propensi). Di certo, è attesa l’entrate in vigore il divieto di aborto in 13 stati americani nei prossimi 30 giorni. Si tratta di stati repubblicani che hanno approvato leggi stringenti sull’aborto legandole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Con la decisione dellastatunitense dire la storica sentenza “Roe v. Wade” che per quasi 50 anni ha garantito negli Usa ilsu scala nazionale, saranno i singolia decidere sull’argomento. Sentenza che rischia di rendere illegale l’aborto in più della metà deglie avere conseguenze immediate su decine di milioni di americani. Più di metà degli– Le previsioni parlano di 26pronti a vietarlo a breve (22 certi e 4 propensi). Di certo, è attesa l’entrate in vigore il divieto di aborto in 13americani nei prossimi 30. Si tratta direpubblicani che hanno approvato leggi stringenti sull’aborto legandole ...

