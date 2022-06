Usa: Della Vedova, 'stop aborto frutto ideologia sovranista e reazionaria di Trump' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "L'ideologia sovranista e reazionaria di Trump ha portato l'America dove non si pensava potesse arrivare, la cancellazione dopo cinquant'anni Della facoltà di abortire". Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. "I sovranisti al potere, anche in Europa e dentro l'Ue, mettono sempre e subito e nel mirino i diritti civili e in particolare, oltre a quelli delle persone LGBTI, quelli delle donne. Potremmo discutere sul perché, ma è così. La società aperta ha molti nemici, si possono fermare e sconfiggere con il voto”. Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "L'diha portato l'America dove non si pensava potesse arrivare, la cancellazione dopo cinquant'annifacoltà di abortire". Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto. "I sovranisti al potere, anche in Europa e dentro l'Ue, mettono sempre e subito e nel mirino i diritti civili e in particolare, oltre a quelli delle persone LGBTI, quelli delle donne. Potremmo discutere sul perché, ma è così. La società aperta ha molti nemici, si possono fermare e sconfiggere con il voto”.

