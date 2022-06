Usa, cos’è la storica sentenza “Roe v Wade” che dal 1973 legalizzava l’aborto: la vicenda processuale (Di venerdì 24 giugno 2022) La Roe v Wade, la sentenza che dal 1973 legalizzava l’aborto negli Stati Uniti, ha preso il suo nome da Jane Roe, lo pseudonimo dato alla donna texana – che in seguito fu identificata come Norma McCorvey – che nel 1969 voleva interrompere la gravidanza del suo terzo figlio; sfidando la legge dello Stato che vietava l’aborto, tranne nei casi in cui fosse in pericolo la vita della madre. La Corte Suprema aveva riconosciuto il diritto della donna texana di interrompere la gravidanza dopo che un gruppo di avvocati guidati da Sarah Weddington fu contattato dalla donna incinta del suo terzo figlio. A rappresentare lo Stato del Texas era l’avvocato Henry Menasco Wade. La Corte decise a larga maggioranza, sette giudici contro due, in favore della donna – che intanto aveva ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022) La Roe v, lache dalnegli Stati Uniti, ha preso il suo nome da Jane Roe, lo pseudonimo dato alla donna texana – che in seguito fu identificata come Norma McCorvey – che nel 1969 voleva interrompere la gravidanza del suo terzo figlio; sfidando la legge dello Stato che vietava, tranne nei casi in cui fosse in pericolo la vita della madre. La Corte Suprema aveva riconosciuto il diritto della donna texana di interrompere la gravidanza dopo che un gruppo di avvocati guidati da Sarah Weddington fu contattato dalla donna incinta del suo terzo figlio. A rappresentare lo Stato del Texas era l’avvocato Henry Menasco. La Corte decise a larga maggioranza, sette giudici contro due, in favore della donna – che intanto aveva ...

Roe Wade: cos'è la storica sentenza che garantiva il diritto all'aborto negli Usa SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SENTENZA CHE ABOLISCE L'ABORTO NEGLI USA Il diritto all'aborto negli Stati Uniti non è in Costituzione, ma è stato sancito con una storica sentenza 50 anni fa. Interrompere la gravidanza è diventato legale per la Roe vs Wade del 1973, ...