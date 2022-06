Usa, abolizione sentenza aborto: proteste ed esultanze davanti la Corte Suprema (Di venerdì 24 giugno 2022) La Corte Suprema statunitense ha abolito la storica sentenza Roe vs Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l’aborto negli Usa. “La Costituzione non conferisce il diritto all’aborto”, si legge nella sentenza. La decisione è stata presa da una Corte divisa, con 6 voti a favore e 3 contrari. Ora quindi i singoli Stati L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Lastatunitense ha abolito la storicaRoe vs Wade con cui nel 1973 la stessaaveva legalizzato l’negli Usa. “La Costituzione non conferisce il diritto all’”, si legge nella. La decisione è stata presa da unadivisa, con 6 voti a favore e 3 contrari. Ora quindi i singoli Stati L'articolo proviene da Inews24.it.

