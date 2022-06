Under 15, Milan Campione d’Italia! Decisivo il gol del baby bomber Camarda (Di venerdì 24 giugno 2022) Che annata per il Milan! Dopo la conquista dello scudetto, i rossoneri si ripetono nel campionato di categoria Under 15. Battuta la Fiorentina Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 giugno 2022) Che annata per il! Dopo la conquista dello scudetto, i rossoneri si ripetono nel campionato di categoria15. Battuta la Fiorentina

Pubblicità

robert477455892 : RT @Peppe3112_: Milan under 15 campione d’Italia, con gol di Camarda ???????????????? - beamoro83 : RT @17hughes17: Complimenti a mister Bertuzzo e ai suoi ragazzi, Milan campione d’Italia anche con gli under 15..!!! Bravissimi tutti ???????????? - beamoro83 : RT @nicolapozzi23: Grande Bertuzzo, grandi ragazzi! Milan Campione d’Italia anche con gli Under 15???? - iLPazzoLongoACM : RT @SkySport: #Milan, un altro scudetto: l'Under 15 batte la Fiorentina e vince il campionato #SkySport - MatteoCava98 : Milan under 15 campione d'Italia è il simbolo di un settore giovanile che darà molta soddisfazione fra qualche anno… -