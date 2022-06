"Una zecca?". Maddalena rifiuta il reddito di cittadinanza: schiaffo ai 5 Stelle | Video (Di venerdì 24 giugno 2022) "Io mi sento una zecca". A Dritto e rovescio, su Rete 4, Paolo Del Debbio chiude la stagione con il servizio su Maddalena, una donna che ha detto no al reddito di cittadinanza. Uno schiaffo alla visione sociale connessa alla misura-bandiera del Movimento 5 Stelle. "Conosco il mio valore, perché devo stare a ricevere un sussidio statale potendo lavorare e generare reddito. Come faccio io con il reddito di cittadinanza? Che cosa produco? Io mi sento una zecca, mi sento un parassita dello Stato". Per questo Maddalena, pur avendo tutti i requisiti necessari per ricevere l'assegno mensile, magari pure gli ormai famigerati 800 euro, ha deciso di andare a lavorare, anche per una differenza minima ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) "Io mi sento una". A Dritto e rovescio, su Rete 4, Paolo Del Debbio chiude la stagione con il servizio su, una donna che ha detto no aldi. Unoalla visione sociale connessa alla misura-bandiera del Movimento 5. "Conosco il mio valore, perché devo stare a ricevere un sussidio statale potendo lavorare e generare. Come faccio io con ildi? Che cosa produco? Io mi sento una, mi sento un parassita dello Stato". Per questo, pur avendo tutti i requisiti necessari per ricevere l'assegno mensile, magari pure gli ormai famigerati 800 euro, ha deciso di andare a lavorare, anche per una differenza minima ...

Pubblicità

Libero_official : A #Drittoerovescio la storia di Maddalena: rifiuta il #redditodicittadinanza. 'Meglio lavorare, anche per poco. Non… - gogobagogo81 : @GiovaQuez Lascia perdere,non sforzarti a capire.Hai il cervello di una zecca!Rassegnati! #ZelenskyWarCriminal - Nanashi9920 : @Nanashi9920's account is temporarily unavailable because it violates the Twitter Media Policy. Learn more. - Nanashi9920 : @Nanashi9920's account is temporarily unavailable because it violates the Twitter Media Policy. Learn more. - Serra_nda : @F4Fake2 T'ho mai raccontato di quando ho scoperto di avere un nuovo neo poi guardando bene quel neo aveva le zampe… -