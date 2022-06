Una vita anticipazioni | Genoveva indaga su Rodrigo e Valeria Lolita sospetta di Dori | cosa nasconde?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 24 giugno 2022) Un altro sabato all’insegna delle soap su Canale 5. Domani vedremo due episodi di Beautiful e poi a seguire due puntate lunghe di Unae come sempre non mancano le nostreche ci rivelano tutto quello che succederà negli episodi in onda il 25 giugno 2022. Pronti per le ultime news dalla Spagna? Domani vedremo gli episodi 1420 ( la seconda parte) e poi l’episodio 1421 e l’episodio 1422 di Acacias 38. Come avrete visto, Aurelio ha deciso di raccontare una parte della verità a, per ere che sua moglie facesse altre domande ma la Salmeron vuole andare fino in fondo e vuole scoprire chi sono davveroe David e chesta tramando suo marito… Guillermo intanto, scopre che il fidanzato di Azucena l’ha lasciata e cerca di avvicinarsi alla giovane, ma senza ...