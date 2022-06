Una Vita, anticipazioni 25 giugno 2022: le indagini di Genoveva (Di venerdì 24 giugno 2022) Genoveva sarà stanca delle attenzioni che Aurelio rivolge a Valeria e così prenderà una decisione importante. La Salmeron, secondo le anticipazioni Una Vita della puntata del 25 giugno 2022 in onda su Canale 5 alle ore 14:30, chiamerà Cuevas e gli ordinerà di indagare su Rodrigo Lluch e David. Nel frattempo, Felipe grazie alle cure di Dori, uscirà di casa per la prima volta dopo diverso tempo. Trama Una Vita puntata di sabato 25 giugno 2022 Rosina e Hortensia non vorranno vendere la tenuta di famiglia mentre José inizierà a sospettare che Ignacio tradisca Alodia. Nel frattempo, Marcelo chiederà a Luzdivina di farsi fare un ritratto e Marina darà conforto a Lolita e lei deciderà di togliersi gli abiti da lutto. Intanto, Aurelio prometterà a Valeria che ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 giugno 2022)sarà stanca delle attenzioni che Aurelio rivolge a Valeria e così prenderà una decisione importante. La Salmeron, secondo leUnadella puntata del 25in onda su Canale 5 alle ore 14:30, chiamerà Cuevas e gli ordinerà di indagare su Rodrigo Lluch e David. Nel frattempo, Felipe grazie alle cure di Dori, uscirà di casa per la prima volta dopo diverso tempo. Trama Unapuntata di sabato 25Rosina e Hortensia non vorranno vendere la tenuta di famiglia mentre José inizierà a sospettare che Ignacio tradisca Alodia. Nel frattempo, Marcelo chiederà a Luzdivina di farsi fare un ritratto e Marina darà conforto a Lolita e lei deciderà di togliersi gli abiti da lutto. Intanto, Aurelio prometterà a Valeria che ...

