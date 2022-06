Una turista americana sta rischiando di morire: i medici maltesi si rifiutano di farla abortire (Di venerdì 24 giugno 2022) Si trova tra la vita e la morte la giovane turista statunitense a Malta a cui continua ad essere negato l’aborto, malgrado il bambino che portava in grembo non abbia possibilità di sopravvivere. Andrea, però sì, ma il suo diritto alla vita non viene ascoltato. Andrea Prudente è una 38enne originaria di Seattle incinta di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 24 giugno 2022) Si trova tra la vita e la morte la giovanestatunitense a Malta a cui continua ad essere negato l’aborto, malgrado il bambino che portava in grembo non abbia possibilità di sopravvivere. Andrea, però sì, ma il suo diritto alla vita non viene ascoltato. Andrea Prudente è una 38enne originaria di Seattle incinta di L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

ilpost : Una turista americana rischia la vita per un aborto negato a Malta. Ha avuto delle complicanze in vacanza e il feto… - una_a_caso : Qui al mare è così, non importa che tu sia turista o del posto, che li conosca oppure no, ti salutano tutti. - gianppaolo : RT @11Giuliano: Selezione: Tragedia in spiaggia nel pomeriggio, inutili i soccorsi: una turista stroncata da un malore. Nel tardo pomeriggi… - cinzia_pietro : RT @spighissimo: Sapete vero che nella Malta di questa stronza che abbiamo messo alla Presidenza del Parlamento Europeo l'aborto è vietato… - francdepalo : @antoniopolito1 Già oggi nella vicina Malta una turista non può abortire per motivi medici poiché rischia di morire… -