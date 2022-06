Una Serie A mai vista prima

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 giugno 2022) In questo campionato del Long Covid, in cui le minacciose conseguenze della pandemia non sono fisiche ma economiche; in cui i maggiori colpi di mercato riguardano calciatori svincolati oppure presi in affitto a poco più di 20 milioni per una stagione essenzialmente grazie al decreto Crescita; in cui una delle trattative più appassionanti riguarda il rinnovo del contratto di un dirigente, vicenda stiracchiata all’inverosimile per poter avere qualcosa da scrivere tutti i giorni; in cui ci è stata tolta anche la certezza di partecipare ai Mondiali; aggrappiamoci all’ultimo muro maestro rimasto in piedi. Anche quest’anno ci saranno trecentottanta partite divise in trentotto giornate, numerate in ordine crescente dalla 1 alla 38. Che “o poi bisogna incontrarle tutte”, come da ammuffito luogo comune sul calendario dellaA, non è più del tutto ...