Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà oggi 24 giugno (Di venerdì 24 giugno 2022) Alle 20:45 su Rai3, come di consueto, andrà in onda una nuova puntata della soap "Un Posto al Sole": ecco cosà succederà. Marina e Roberto sono tornati a lavorare fianco a fianco. Nonostante si tratti di lavoro, la loro vicinanza farà indispettire Lara. La Marinelli è consapevole dei sentimenti tra i due e farà di tutto per dimostrare di essere la signora di Palazzo Palladini e Marina sarà sempre più nervosa. Seconda chance per Riccardo, che tornerà con Rossella, spezzando, però, il cuore di qualcuno. Virginia, infatti, sarà la prima vittima del loro ricongiungimento. Nella scorsa puntata, Rossella ha affrontato Virginia e lo scontro è stato davvero terribile mentre, per riconquistare il cuore di Rossella, Riccardo ha deciso di dare in vendita la proprietà di famiglia per dimostrare alla donna amata di riuscire ...

