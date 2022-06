Ultime Notizie – Ucraina | Putin | “Su grano isteria immotivata”

(Di venerdì 24 giugno 2022) L’Occidente sta gonfiando “artificialmente” l'”” sull’export didai porti ucraini sul Mar Nero e questo nonostante il raccolto nella Federazione russa “sarà buono: molto probabilmente saremo in grado di fornire 50 milioni di cereali ai mercati mondiali“. Lo ha detto Vladimir, intervenendo in videoconferenza alla riunione dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). “L’ho affermato pubblicamente molte volte e voglio sottolineare ancora che la Russia non impedisce l’esportazione diucraino dal territorio di questo Paese ed è pronta a garantire il libero passaggio delle navi conin acque internazionali, se, ovviamente, l’esercito ucraino libera i porti di imbarco”, ha spiegato, citato dai media locali. Il presidente russo ha aggiunto ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - sole24ore : ?? Le forze ucraine hanno ricevuto l’ordine di ritirarsi dalla città strategica di Severodonetsk, nell’Ucraina orien… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 55.829 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - corgiallorosso : #Frattesi vuole solo la #Roma: pronto a tagliarsi le ferie per iniziare la preparazione il 4 luglio - cielorossonero : RT @PianetaMilan: MERCATO @acmilan E TOP NEWS – Parla #Maldini , #Botman ha deciso #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Il Sole 24 ORE

L'ex ministra dell'Istruzione lascia il e si unisce al nuovo gruppo di , Insieme per il Futuro. È lei stessa a dare l'annuncio e a spiegarne le motivazioni: 'Annuncio il mio addio al Movimento, una ...La Russia sta cercando di innescare una carestia globale Lo suggerisce un report d'intelligence degli Stati Uniti , secondo cui la marina russa ha ricevuto l'ordine di piazzare mine nei porti di ... Ucraina, ultime notizie. Turchia, consenso tra le parti per corridoi grano Adesso tocca alla Figc, alla quale spetta l’ultima parola. E alla Città. In fondo gli sportivi catanesi chiedono solo di poter tirare fuori una sciarpa rossazzurra dal cassetto, tramandare a figli e ...Sono 55.829 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 56.166 di ieri ma soprattutto i 35.427 di venerdi' scorso.