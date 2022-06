Ultime Notizie – Sentenza aborto Usa, Obama: “Attacco a libertà” (Di venerdì 24 giugno 2022) Un Attacco alla libertà. Così in un tweet l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama definisce la Sentenza che cancella il diritto all’aborto. “Oggi la Corte suprema non solo ha annullato quasi 50 anni di precedenti, ha relegato la decisione più intensamente personale che qualcuno possa prendere ai capricci di politici e ideologi, attaccando le libertà essenziali di milioni di persone“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 giugno 2022) Unalla. Così in un tweet l’ex presidente degli Stati Uniti Barackdefinisce lache cancella il diritto all’. “Oggi la Corte suprema non solo ha annullato quasi 50 anni di precedenti, ha relegato la decisione più intensamente personale che qualcuno possa prendere ai capricci di politici e ideologi, attaccando leessenziali di milioni di persone“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

