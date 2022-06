Ultime Notizie Roma del 24-06-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio la redazione al microfono Giuliano Ferrigno in apertura di truppe ucraine sono pronte a ritirarsi dalla città di severodonetsk che la luce arriva nel giorno in cui si celebra il quarto mese della guerra in Ucraina in conflitto ha provocato morti e distruzione e che oggi si concentra sul fronte orientale il controllo della regione del lugansk e la parte dei russi sarebbe più vicino confermi arrivano direttamente dalle parole del governatore della regione che ha le forze militari di km sono pronte a lasciare severodonetsk i militari ucraini spirited hanno hanno ricevuto l’ordine ha dichiarato abbiamo lasciato severodonetsk su quella parte del fronte in cui mi trovavo io durante la ritirata siamo stati attaccati Ma per fortuna senza vittime kg ...