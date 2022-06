Ultime Notizie – Omicron 5, Iss: in Italia sale al 34,4% (Di venerdì 24 giugno 2022) Omicron 5 avanza. Secondo gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dei contagi Covid, la sottovariante Omicron BA.5 di Sars-CoV-2 accelera la sua corsa in Italia. “Considerando la totalità dei sequenziamenti genomici di buona qualità depositati in piattaforma” ICoGen “nelle settimane 22, 23 e 24 del 2022”, riferisce l’Istituto superiore di sanità nell’ambito del monitoraggio settimanale sull’andamento di Covid-19, la quota di Omicron 5 è pari al 34,4% nella settimana 24 (quella in corso, dato aggiornato a ieri sera), contro una proporzione del 23,1% nella settimana 23 e del 16,2% nella settimana 22. Resta indietro, pur crescendo a sua volta, Omicron 4: la quota di BA.4 è pari nella settimana 24 al 18,2%, contro l’11,4% della settimana 23 e l’8,9% della 22. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 giugno 2022)5 avanza. Secondo gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dei contagi Covid, la sottovarianteBA.5 di Sars-CoV-2 accelera la sua corsa in. “Considerando la totalità dei sequenziamenti genomici di buona qualità depositati in piattaforma” ICoGen “nelle settimane 22, 23 e 24 del 2022”, riferisce l’Istituto superiore di sanità nell’ambito del monitoraggio settimanale sull’andamento di Covid-19, la quota di5 è pari al 34,4% nella settimana 24 (quella in corso, dato aggiornato a ieri sera), contro una proporzione del 23,1% nella settimana 23 e del 16,2% nella settimana 22. Resta indietro, pur crescendo a sua volta,4: la quota di BA.4 è pari nella settimana 24 al 18,2%, contro l’11,4% della settimana 23 e l’8,9% della 22. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

