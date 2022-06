Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 55.829 contagi e 51 morti: bollettino 24 giugno (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono 55.829 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 51 morti. I DATI DALLE REGIONI CAMPANIA – Sono 5.810 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 giugno 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 19.701 tamponi, tra molecolari e antigenici. Negli ospedali della Campania sono 21 i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono 55.829 i nuovida Coronavirus in, 242022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 51. I DATI DALLE REGIONI CAMPANIA – Sono 5.810 i nuovida Coronavirus, 242022 in Campania, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 8. Nelle24 ore sono stati processati 19.701 tamponi, tra molecolari e antigenici. Negli ospedali della Campania sono 21 i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti, ...

