Ultime Notizie – Covid oggi Campania | 5 810 contagi e 8 morti | bollettino 24 giugno

(Di venerdì 24 giugno 2022) Sono 5.810 i nuovida Coronavirus, 242022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 8. Nelle24 ore sono stati processati 19.701 tamponi, tra molecolari e antigenici. Negli ospedali dellasono 21 i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti, 338 i posti letto occupati nei reparti di degenza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

sole24ore : ?? Le forze ucraine hanno ricevuto l’ordine di ritirarsi dalla città strategica di Severodonetsk, nell’Ucraina orien… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - ascenzapisoni : RT @radio3mondo: Il podcast di oggi con @MarinaLalovic insieme a @srdjancvijic e @NicolePirozzi sulla candidatura dell'Ucraina all'UE e le… - Laura1927Laura : RT @meopinelli: - donapatri : RT @Reale_Scenari: #24giugno Nella foto (Google) ultime news Italia su #Assange Mancano le maggiori testate. Malgrado impegno associazioni… -

Chiara Ferragni super sexy su Instagram provoca gli haters. L'imprenditrice ha postato alcuni scatti di un vestito che ha indossato che lascia poco all'immaginazione. L'outfit vedo - non - vedo ...... per la quotazione a Piazza Affari, in seguito al peggioramento delle condizioni dei mercati finanziari nellesettimane. In altalena i titoli del settore bancario , dopo i forti ribassi ...Tutte le news sui dirigenti sportivi come: Giuseppe Marotta, Piero Ausilio, Pier Paolo Marino, Paolo Maldini, Fabio Paratici, Cristiano Giuntoli, Gabriele Zamagna, Igli Tare, Tiago Pinto, Frederic ...(Adnkronos) – Le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione del cemento, una fonte poco discussa ma importante di inquinamento, sono raddoppiate negli ultimi 20 anni. E’ quanto emerge da un report ...