Ultime Notizie – Caldo estremo nel weekend | siccità in peggioramento

(Di venerdì 24 giugno 2022) Un anno di sofferenza: Giugno 2021 fu un mese secco record, molto avaro di precipitazioni, sono passati 365 giorni e la situazione è peggiorata ulteriormente con unaestrema su nord Italia e Toscana nel lungo periodo e Lazio, Puglia e Calabria negli ultimi mesi. In sintesi lache domina da diversi mesi sulle regioni settentrionali si sta allargando anche al Centro-Sud. Le precipitazioni occorse fra fine aprile e maggio, e qualche temporale negli ultimi giorni, hanno apportato solo un minimo sollievo al terreno e aumentato solo temporaneamente i livelli di fiumi e laghi. Complici però le temperature elevate, associate a 4 ondate di calore dal 10 maggio in poi, queste poche piogge sono evaporate: il settore agricolo risulta duramente colpito, con le aree irrigue interessate per oltre il 40% dasevero-estrema, ...