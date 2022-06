Ue | la Bulgaria rimuove il veto sull’adesione della Macedonia del Nord Ma gli analisti prevedono turbolenze a Sofia e a Skopje

(Di venerdì 24 giugno 2022) Via il: dopo un anno e mezzo di blocco ladelpuò avviare il negoziato con l’Unione europea. Una decisione che rappresenta un passo avanti a livello diplomatico ma che potrebbe crearenei due Paesi. Dopo un acceso dibattito il parlamento diha approvato la mozione avanzata dall’opposizione e sostenuta dal partito Continuiamo il cambiamento del premier dimissionario Kiril Petkov. La mozione appoggia la proposta francese per risolvere la disputa fradelriguardo all’avvio dei negoziati per l’ingresso dinell’Ue. Con ciò viene rimosso ildisull’avvio del negoziato ...

SOFIA - Dopo un acceso dibattito il parlamento bulgaro ha approvato la mozione avanzata dall'opposizione ... avvio dei negoziati per l'ingresso di Skopje nell'Ue. Con ciò viene rimosso il veto di ...Il parlamento bulgaro rimuove il veto per l'avvio dei negoziati per l'adesione all'Ue della Macedonia del Nord. "Il parlamento bulgaro ha preso oggi una decisione storica che ha dato il via libera all ...