Ue, il sì alla candidatura dell’Ucraina accende lo scontento dei Balcani: “Nostre domande ferme da anni”. Il nodo trattati: così l’unanimità rischia di destabilizzare l’Unione (Di venerdì 24 giugno 2022) Il giorno dell’Ucraina è diventato il giorno dei Balcani. Il riconoscimento dello status di candidato a Kiev è stato il prologo di un duro scontro tra i Paesi europei e i 6 rappresentanti dei Balcani occidentali (Macedonia del Nord, Albania, Serbia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina e Montenegro), il cui processo di adesione all’Unione è fermo ormai da anni. Dopo il nulla di fatto dello scorso ottobre in Slovenia, quest’incontro poteva essere un’occasione per rilanciare il dialogo tra Bruxelles e la regione Balcanica, in particolare con Macedonia del Nord e Albania che sembrano i Paesi con più possibilità di entrare, ma anche questa si è dovuto rimandare alla prossima. “È cosa buona dare lo status di candidato all’Ucraina ma spero che il popolo ucraino non si faccia troppe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Il giornoè diventato il giorno dei. Il riconoscimento dello status di candidato a Kiev è stato il prologo di un duro scontro tra i Paesi europei e i 6 rappresentanti deioccidentali (Macedonia del Nord, Albania, Serbia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina e Montenegro), il cui processo di adesione alè fermo ormai da. Dopo il nulla di fatto dello scorso ottobre in Slovenia, quest’incontro poteva essere un’occasione per rilanciare il dialogo tra Bruxelles e la regioneca, in particolare con Macedonia del Nord e Albania che sembrano i Paesi con più possibilità di entrare, ma anche questa si è dovuto rimandareprossima. “È cosa buona dare lo status di candidato all’Ucraina ma spero che il popolo ucraino non si faccia troppe ...

