Ucraina, Zelensky: "Siamo all'inizio di una nuova storia dell'Europa" (Di venerdì 24 giugno 2022) "Questo e' il punto di partenza di una nuova storia per l'Europa", sono le prime parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice europeo di Bruxelles, mentre l'Ue concede all'Ucraina lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) "Questo e' il punto di partenza di unaper l'", sono le prime parole del presidente ucraino Volodymyral vertice europeo di Bruxelles, mentre l'Ue concede all'lo ...

Pubblicità

FerdiGiugliano : 'Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania e Romania sono venuti in Ucraina per offrire… - Giorgiolaporta : Oltre 5 milioni di profughi dall'#Ucraina, da mesi vengono diffuse immagini terribili di #guerra, ma intanto la mog… - SkyTG24 : Zelensky: 'Momento storico, l’Ucraina rafforzerà l'Europa in difesa libertà' - GRETA1SGARBO : RT @ChanceGardiner: Per salvare il mondo basta abbandonare Zelensky e l'Ucraina a se stessi. Hanno fatto tutto da soli, consapevolmente, pe… - Flv64177660 : RT @BarillariDav: Proposta al ministro della guerra Di Maio: ci tenete così tanto a inviare armi a zelensky e alle guerre della Nato? Entra… -