"Ucraina presto nella Ue". Nel Donbass i russi schiacciano Kiev (Di venerdì 24 giugno 2022) Ucraina e Moldavia sono paesi ufficialmente candidati e entrare nell'Unione europea. Ma poche ore dopo l'annuncio, nel Donbass la situazione della guerra si è aggravata. A Severodonetsk le truppe di Kiev sono sul punto di ritirarsi di fronte all'attacco russo. Il Consiglio europeo ha dato formalmente il via libera, ieri 23 giugno, alla concessione a Ucraina e Moldavia dello status di paesi candidati all'ingresso nell'Ue. Luce verde anche alla "prospettiva europea" per la Georgia. "Oggi è un buon giorno per l'Europa. Congratulazioni al presidente Volodymyr Zelensky, alla presidente Maia Sandu e al primo ministro Irakli Garibashvili. I vostri paesi fanno parte della nostra famiglia europea. E la storica decisione odierna dei leader lo conferma", scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue, Ursula von der ...

