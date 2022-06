(Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Io cerco sempre di badare ai fatti: sembrava che ildovesse uscire più debole dal" delladi maggioranza sull', "invece siamo riusciti a fare in modo che iluscisse più forte. Non era scontato ma è un fatto molto importante". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, commentando a "Radio anch'io" su Radio Raiuno la scissione di Ipf dal M5s, divisione che, secondo alcuni osservatori, demolisce il progetto in un 'campo largo' progressista, punto fermo dell'azione politica del Pd.

Pubblicità

TV7Benevento : Ucraina: Letta, 'voto su risoluzione ha rafforzato governo' - - Erica43581765 : Vespa 2017 - DRAGHI/POVERTÀ, NATO/GUERRE, USA/PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO… - S1Tv : Letta “L’Ucraina senza l’Italia non avrebbe status di candidato UE” - krudesky : RT @mariandres2014: @cesarebrogi1 @EnricoLetta Usa ha detto: Palestina cattivi e Ucraina buoni. Letta ha risposto: sì padrone , devo anche… - sole24ore : Ucraina in Ue, Letta: 'È la cosa giusta da fare. Decisione storica' - Il Sole 24 ORE -

Adnkronos

... capeggiato dall'avvocato Giuseppe Conte, fortemente critico sull'invio di armi in. Così ...(ricordate il "lealista" che si staccò dal Partito delle Libertà per sostenere il governo). Nel ...E oggi che il re è nudo è difficile capire quale sarà la scelta che farà. Intanto chi ...oggi ha più attori in commedia Oppure continuerà a fare il filo a un Conte che sulla guerra inha ... Ucraina, Letta: "Da Ue messaggio fortissimo a Putin" - Video (Adnkronos) – “Io cerco sempre di badare ai fatti: sembrava che il governo dovesse uscire più debole dal voto” della risoluzione di maggioranza sull’Ucraina ... ha detto il segretario del Pd, Enrico ...L’Ucraina ha ottenuto lo status di Paese candidato a entrare nell’Unione europea: ora vanno avviate le riforme che servono per ...