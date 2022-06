Ucraina: Kiev, ‘338 bambini uccisi e 610 feriti da inizio guerra' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - Sono 338 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese. 610 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev e Chernihiv. Ieri un ragazzo di 13 anni ha ricevuto un'ustione da fosforo nella regione di Sumy a seguito dell'esplosione di una bomba al fosforo e due bambini di 9 e 6 anni sono rimasti feriti a causa di bombardamenti delle infrastrutture civili a Chuhuiv, nella regione di Kharkiv, e della distruzione di edifici residenziali. Inoltre un bambino è stato ferito con colpi di artiglieria a Lysychansk, nell'oblast di Luhansk. Si è saputo della morte di 5 bambini e del ferimento di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - Sono 338 iindal giorno dell'invasione russa del Paese. 610 i. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv,e Chernihiv. Ieri un ragazzo di 13 anni ha ricevuto un'ustione da fosforo nella regione di Sumy a seguito dell'esplosione di una bomba al fosforo e duedi 9 e 6 anni sono rimastia causa di bombardamenti delle infrastrutture civili a Chuhuiv, nella regione di Kharkiv, e della distruzione di edifici residenziali. Inoltre un bambino è stato ferito con colpi di artiglieria a Lysychansk, nell'oblast di Luhansk. Si è saputo della morte di 5e del ferimento di ...

