Ucraina guerra in diretta, l'esercito di Kiev si ritira da Severodonetsk, quarto mese dall'invasione: uccisi 338 bambini ucraini, 610 feriti (Di venerdì 24 giugno 2022) guerra in Ucraina: l'invasione messa in atto dalla Russia oggi 24 giugno compie 4 mesi, diretta live del conflitto mentre continuano le reazioni alla luce verde accesa dall'Unione europea... Leggi su ilmattino (Di venerdì 24 giugno 2022)in: l'messa in attoa Russia oggi 24 giugno compie 4 mesi,live del conflitto mentre continuano le reazioni alla luce verde accesa'Unione europea...

Pubblicità

matteosalvinimi : Stiamo accogliendo 150mila bimbi e donne dall'Ucraina, profughi veri in fuga da guerra vera, ben diversi da migliai… - ItaliaViva : Calenda voleva andare a elezioni al tempo del Papeete: uno straordinario acume politico. Se avessimo fatto le elezi… - _Nico_Piro_ : #22giugno stiamo entrando nel quinto mese di #guerra e come previsto il conflitto in #Ucraina si è afghanizzato, è… - cidivideunmuro : RT @blanchsdelrey: io comunque devo ancora capire il motivo per cui i Maneskin hanno deciso di spostare un tour al PROSSIMO ANNO, primavera… - smilypapiking : RT @rulajebreal: “Il pacifismo è la risposta sbagliata alla guerra in Ucraina. Il vero obiettivo di Putin è lo smantellamento dell'unità eu… -