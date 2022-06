Ucraina e Moldavia, sì alla candidatura Ue: cosa significa? (Di venerdì 24 giugno 2022) I due paesi sono ufficialmente candidati a entrare nell'Unione Europea. Il Consiglio Europeo ha dato formalmente il via libera alla concessione sulla base delle raccomandazioni della Commissione Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 giugno 2022) I due paesi sono ufficialmente candidati a entrare nell'Unione Europea. Il Consiglio Europeo ha dato formalmente il via liberaconcessione sulla base delle raccomandazioni della Commissione

Pubblicità

TgLa7 : Parlamento Europeo approva con 529 a favore 45 contrari e 14 astenuti la relazione in cui si chiede di concedere im… - Ettore_Rosato : Benvenute a #Ucraina e #Moldavia! Da oggi ufficialmente paesi candidati ad entrare nella Ue. Un passo giusto, nel momento giusto. - Corriere : «Il Consiglio europeo ha approvato lo status di candidato all’Ue per Ucraina e Moldavia. Un momento storico». Lo an… - cicoria_e : L'Ue invia un segnale: ok a candidatura di Ucraina e Moldavia - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Vertice Ue, primo ok a Ucraina e Moldavia. In mattinata la sfuriata di Edi Rama contro i… -