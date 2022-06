Ucraina, aspettando l’operatività delle nuove armi Usa, le truppe di Kiev costrette a ritirarsi da Severodonetsk (Di venerdì 24 giugno 2022) E’ vero che ieri le truppe ucraine sono state finalmente dotate dagli Stati Uniti dei sofisticati sistemi missilistici Himars, capaci di una gittata fino ad 80 chilometri, e che a giorni Biden invierà altri mezzi e munizioni ma, prima che l’operatività sul campo possa tornare ad esprimersi ai massimi livelli, occorreranno diversi giorni, e per il momento la situazione non è certo delle migliori. Non a caso proprio oggi l’agenzia di stampa di Kiev, ‘Interfax’, ha riportato una dichiarazione del capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, secondo il quale all’esercito ucraino è cautelativamente stato ordinato l’immediato ritiro da Severodonetsk, a favore di posizioni maggiormente ‘protette’. Dal fronte ucraino: “Abbiamo lasciato Severodonetsk, pur avendo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) E’ vero che ieri leucraine sono state finalmente dotate dagli Stati Uniti dei sofisticati sistemi missilistici Himars, capaci di una gittata fino ad 80 chilometri, e che a giorni Biden invierà altri mezzi e munizioni ma, prima chesul campo possa tornare ad esprimersi ai massimi livelli, occorreranno diversi giorni, e per il momento la situazione non è certomigliori. Non a caso proprio oggi l’agenzia di stampa di, ‘Interfax’, ha riportato una dichiarazione del capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, secondo il quale all’esercito ucraino è cautelativamente stato ordinato l’immediato ritiro da, a favore di posizioni maggiormente ‘protette’. Dal fronte ucraino: “Abbiamo lasciato, pur avendo ...

