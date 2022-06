Ucraina | amministrazione Luhansk | ' esercito si ritirerà da Severodonetsk'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - All'ucraino è stato ordinato di ritirarsi dain posizioni più fortificate. Lo ha dichiarato Serhiy Haidai, capo dell'militare regionale di, secondo quanto riportato dall'agenziaInterfax. "Ora la situazione in cui le truppe si trovano - ha detto Haidai a Freedom TV - in posizioni disgregate da molti mesi, solo per essere lì, non ha senso. Il numero di morti nei territori non fortificati può aumentare ogni giorno. Ahanno già ricevuto l'ordine di ritirarsi in nuove posizioni fortificate e di combattere dalle nuove posizioni".