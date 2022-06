Tutti tacciono, ma in Sicilia è raffica di sbarchi: sogni d’oro Lamorgese (Di venerdì 24 giugno 2022) Messina, 24 giu – sbarchi a go go in Sicilia, e non solo, si registrano in questa seconda parte del mese che fanno schizzare, ancora una volta, il numero dei clandestini che entrano nel nostro Paese grazie soprattutto alle Ong, ingombrante presenza nel Canale di Sicilia. Il ministro Lamorgese fischietta ma dall’inizio dell’anno ad oggi la cifra degli sbarcati sfiora le 26mila unità, quando l’anno scorso si era sotto i ventimila (sempre troppi) e nel 2020 si veleggiava sui seimila, quantità che stava per “costringere” tanti imprenditori della famigerata accoglienza ad approssimarsi alla chiusura delle loro tanto lucrose attività. Azione prontamente scongiurata, e siamo ironici, dal cambio di rotta della politica italiana a dispetto delle emergenze legate ad una pandemia con fine mai, e al sopraggiungere di nuovi e seri ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 giugno 2022) Messina, 24 giu –a go go in, e non solo, si registrano in questa seconda parte del mese che fanno schizzare, ancora una volta, il numero dei clandestini che entrano nel nostro Paese grazie soprattutto alle Ong, ingombrante presenza nel Canale di. Il ministrofischietta ma dall’inizio dell’anno ad oggi la cifra degli sbarcati sfiora le 26mila unità, quando l’anno scorso si era sotto i ventimila (sempre troppi) e nel 2020 si veleggiava sui seimila, quantità che stava per “costringere” tanti imprenditori della famigerata accoglienza ad approssimarsi alla chiusura delle loro tanto lucrose attività. Azione prontamente scongiurata, e siamo ironici, dal cambio di rotta della politica italiana a dispetto delle emergenze legate ad una pandemia con fine mai, e al sopraggiungere di nuovi e seri ...

Pubblicità

alburnico : NAZISTI E FASCISTI STANNO RIALZANDO LA TESTA IN ITALIA (ARMI DA GUERRA RAID RAZZISTI AGGRESSIONI FASCISTE) COMPLICI… - Frenk080 : @barbarab1974 Non serve il disegnino, vede e tace, come vedono e tacciono tutti gli altri. Sono venduti, malvagi, ma non stupidi. - giorgio757 : @danyrossoverde @Teresat73540673 Non è che siamo bravi solo a scrivere , è che manca un appoggio politico , rappres… - mariasole813 : RT @sandroz_it: @giu33liana @mariasole813 Quando sei nella #NATO e fai il criminale come #Israele e #Turchia e tutti tacciono !!! - sandroz_it : @giu33liana @mariasole813 Quando sei nella #NATO e fai il criminale come #Israele e #Turchia e tutti tacciono !!! -