Trucco labbra estate 2022: tonalità succose e rossetti fruttati (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Trucco labbra dell’estate 2022 è goloso, succulento, soddisfacente quanto un morso a un frutto maturo, dolcissimo. tonalità che promettono voluttà e puro piacere, creando un effetto molto realistico: quasi come se fosse la frutta stessa a tingere le labbra, trasferendo la forza del proprio colore. Abbandonate le cautele del nude, infatti, il make up labbra estivo si veste del rosso dell’anguria, della ciliegia e della fragola. Ma osa anche con tonalità aranciate, ispirate a pesche e albicocche. Nuance piene, voluttuose grazie a finish glossati, che ricordano la polpa stessa della frutta. E rendendo le labbra invitanti e carnose, luminose. Più pacate le sfumature pescate, delicate e impalpabili, da provare con finish matte per ... Leggi su amica (Di venerdì 24 giugno 2022) Ildell’è goloso, succulento, soddisfacente quanto un morso a un frutto maturo, dolcissimo.che promettono voluttà e puro piacere, creando un effetto molto realistico: quasi come se fosse la frutta stessa a tingere le, trasferendo la forza del proprio colore. Abbandonate le cautele del nude, infatti, il make upestivo si veste del rosso dell’anguria, della ciliegia e della fragola. Ma osa anche conaranciate, ispirate a pesche e albicocche. Nuance piene, voluttuose grazie a finish glossati, che ricordano la polpa stessa della frutta. E rendendo leinvitanti e carnose, luminose. Più pacate le sfumature pescate, delicate e impalpabili, da provare con finish matte per ...

