Trovata tartaruga a Pompei | dopo duemila anni ha ancora il suo uovo

Roma, 24 giu – A difesa dell'antica città romana sigillata dal Vesuvio non è rimasta solo la famosa Vedetta di Pompei. Da oggi, insieme a molti altri reperti, a farle compagnia vi è anche una, è il caso di dirlo, millenaria, tartaruga. Una nuova straordinaria scoperta nella località napoletana riporta in luce questo essere bimillenario. Ha il carapace quasi intonso, testa e coda intatte, così come una delle sue zampe. È una piccola tartaruga di terra con in grembo il suo uovo mai deposto, incredibilmente conservata dalle pesanti polveri del vulcano. E' stata Trovata a mezzo metro di profondità sotto il pavimento in terra battuta di una bottega della centralissima Via dell'Abbondanza. In questo luogo, l'Università Orientale di Napoli, la Freie Universitat di Berlino e l'università di Oxford stanno ...

