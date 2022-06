Trofeo Shalom, il resoconto della prima giornata (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Con la rete di De Leo, al 4 del secondo tempo, la Lnd si aggiudica contro la Cavese la sfida inaugurale della 37esima edizione del Trofeo Shalom. Spettacolo agonistico e tecnico-tattico, al centro sportivo Ariella di Paduli, fra due compagini che si confrontano con impeto fin dalle battute iniziali della gara. De Leo, con la sua conclusione vincente, trafigge l’ottimo portiere della Cavese Maioriello, decisivo in altre occasioni. Un minuto dopo, lo stesso De Leo colpisce la traversa con una conclusione di testa. Ancora molte emozioni fino all’epilogo. 1^ GARA GIORONE A RAPPRESENTATIVA ITALIANA LND – CAVESE 1919 = 1 – 0 NAZIONALE LND:12 -Minozzi 2 Franceschini 3 Porzi 4 Pilo 6 Pellegrino 11 Giacchina 13 Consoloni 14 Nisi 18 D’Ambrosio 19 Mauro 20 Caprio 1 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Con la rete di De Leo, al 4 del secondo tempo, la Lnd si aggiudica contro la Cavese la sfida inaugurale37esima edizione del. Spettacolo agonistico e tecnico-tattico, al centro sportivo Ariella di Paduli, fra due compagini che si confrontano con impeto fin dalle battute inizialigara. De Leo, con la sua conclusione vincente, trafigge l’ottimo portiereCavese Maioriello, decisivo in altre occasioni. Un minuto dopo, lo stesso De Leo colpisce la traversa con una conclusione di testa. Ancora molte emozioni fino all’epilogo. 1^ GARA GIORONE A RAPPRESENTATIVA ITALIANA LND – CAVESE 1919 = 1 – 0 NAZIONALE LND:12 -Minozzi 2 Franceschini 3 Porzi 4 Pilo 6 Pellegrino 11 Giacchina 13 Consoloni 14 Nisi 18 D’Ambrosio 19 Mauro 20 Caprio 1 ...

