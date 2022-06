Trionfo della squadra di nuoto del Circolo Canottieri Napoli al Meeting nazionale Torre del faro (Di venerdì 24 giugno 2022) Gli 89 giovani atleti hanno conquistato 50 medaglie totalizzando 549 punti tanti da consentire al Circolo Canottieri Napoli di vincere il Meeting nazionale “Torre del faro” precedendo 38 società provenienti da tutta Italia. Brillanti prestazioni sono giunte da tutta la squadra ed in particolare dai giovanissimi che hanno migliorato sensibilmente i loro personali ed hanno conquistato tanti podi. “Sono molto contento dell’ottimo risultato conseguito da tutto il gruppo in questa importante manifestazione. È la prima volta che la squadra partecipa così numerosa ad una manifestazione di questo livello. È stato uno spettacolo veder gareggiare e tifare insieme bambini di 10 anni con i nostri atleti più grandi. Ringrazio il presidente Achille ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 giugno 2022) Gli 89 giovani atleti hanno conquistato 50 medaglie totalizzando 549 punti tanti da consentire aldi vincere ildel” precedendo 38 società provenienti da tutta Italia. Brillanti prestazioni sono giunte da tutta laed in particolare dai giovanissimi che hanno migliorato sensibilmente i loro personali ed hanno conquistato tanti podi. “Sono molto contento dell’ottimo risultato conseguito da tutto il gruppo in questa importante manifestazione. È la prima volta che lapartecipa così numerosa ad una manifestazione di questo livello. È stato uno spettacolo veder gareggiare e tifare insieme bambini di 10 anni con i nostri atleti più grandi. Ringrazio il presidente Achille ...

