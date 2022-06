Trento, progettavano un attentato terroristico in Italia. Arrestato un uomo di origini kosovare (Di venerdì 24 giugno 2022) progettavano un attentato terroristico in Italia. Due giovani incensurati di origine kosovare sono stati fermati a Trento. L’uomo e la donna si sarebbero addestrati per compiere atti violenti. E progettavano un attentato in Italia. Con ordigni esplosivi. In nome dell’organizzazione terroristica “Stato Islamico”. progettavano un attentato terroristico: fermati I Carabinieri del Ros hanno eseguito il fermo dei due presunti jihadisti. Su mandato della Procura di Trento. Il gip del Tribunale di Rovereto ha disposto gli arresti domiciliari. Nei confronti del solo uomo. I due sono stati indagati per associazione terroristica. Eversione ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022)unin. Due giovani incensurati di originesono stati fermati a. L’e la donna si sarebbero addestrati per compiere atti violenti. Eunin. Con ordigni esplosivi. In nome dell’organizzazione terroristica “Stato Islamico”.un: fermati I Carabinieri del Ros hanno eseguito il fermo dei due presunti jihadisti. Su mandato della Procura di. Il gip del Tribunale di Rovereto ha disposto gli arresti domiciliari. Nei confronti del solo. I due sono stati indagati per associazione terroristica. Eversione ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Terrorismo, “si addestravano e progettavano un attentato in Italia”: arrestata giovane coppia a Trento - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash A Trento fermati due jihaidisti, progettavano un attentato in Italia - - vivereitalia : A Trento fermati due jihaidisti, progettavano un attentato in Italia - BiagioRR : Kosovari è doveroso dirlo per giunta nati in Italia - ledicoladelsud : A Trento fermati due jihaidisti, progettavano un attentato in Italia -