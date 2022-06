Trento, giovani kosovari preparavano attentato in Italia. Quegli immigrati di seconda generazione ammaliati dall’Isis (Di venerdì 24 giugno 2022) Trento, 24 giu – Sono un uomo e una donna di origini kosovare, i due giovani arrestati per aver progettato di compiere un attentato con ordigni esplosivi in Italia. La coppia si sarebbe addestrata per compiere atti violenti e dinamitardi. I giovani kosovari sono affiliati alla famigerata organizzazione terroristica denominata “Stato Islamico”. Progettavano attentato in Italia Il 15 giugno scorso i carabinieri del Ros, con il supporto del Comando provinciale di Trento, il Gis e il Ris, hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di due giovani kosovari. Per la Procura di Trento la coppia è indagata per associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 giugno 2022), 24 giu – Sono un uomo e una donna di origini kosovare, i duearrestati per aver progettato di compiere uncon ordigni esplosivi in. La coppia si sarebbe addestrata per compiere atti violenti e dinamitardi. Isono affiliati alla famigerata organizzazione terroristica denominata “Stato Islamico”. ProgettavanoinIl 15 giugno scorso i carabinieri del Ros, con il supporto del Comando provinciale di, il Gis e il Ris, hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di due. Per la Procura dila coppia è indagata per associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine ...

