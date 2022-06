Trentino, fermati due giovani: “Progettavano attentato jihadista” (Di venerdì 24 giugno 2022) Un’operazione dei carabinieri del Ros ha portato al fermo di due giovani incensurati in Trentino. Si tratta di un uomo e una donna. Secondo gli investigatori Progettavano attentati di matrice islamista in Italia. I due giovani, di origine kosovara, si sarebbero addestrati in vista di atti violenti e avrebbero progettato di compiere in Italia un attentato con ordigni esplosivi. Tutto in nome dell’organizzazione terroristica Isis, il sedicente Stato islamico. Il giudice per le indagini preliminari (gip) del Tribunale di Rovereto ha disposto gli arresti domiciliari, con obbligo di braccialetto elettronico, soltanto nei confronti del solo uomo, non anche della donna. Del provvedimento di fermo si è avuta notizia il 24 giugno, benché fosse arrivato già il 15 giugno. A operare, oltre ai militari del Ros, ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 24 giugno 2022) Un’operazione dei carabinieri del Ros ha portato al fermo di dueincensurati in. Si tratta di un uomo e una donna. Secondo gli investigatoriattentati di matrice islamista in Italia. I due, di origine kosovara, si sarebbero addestrati in vista di atti violenti e avrebbero progettato di compiere in Italia uncon ordigni esplosivi. Tutto in nome dell’organizzazione terroristica Isis, il sedicente Stato islamico. Il giudice per le indagini preliminari (gip) del Tribunale di Rovereto ha disposto gli arresti domiciliari, con obbligo di braccialetto elettronico, soltanto nei confronti del solo uomo, non anche della donna. Del provvedimento di fermo si è avuta notizia il 24 giugno, benché fosse arrivato già il 15 giugno. A operare, oltre ai militari del Ros, ...

