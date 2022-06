Tragica caduta dal tetto dell'azienda: aperta un'indagine, lunedì l'autopsia sul corpo di Palomino (Di venerdì 24 giugno 2022) SAN SEVERINO - Si terrà lunedì prossimo l' autopsia sul corpo di Palomino Grimaldo Loayza, l'uomo di 54 anni deceduto mercoledì scorso dopo un volo di 15 metri, mentre era intento a fare manutenzione ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 24 giugno 2022) SAN SEVERINO - Si terràprossimo l'suldiGrimaldo Loayza, l'uomo di 54 anni deceduto mercoledì scorso dopo un volo di 15 metri, mentre era intento a fare manutenzione ...

