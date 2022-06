Tra inflazione e recessione | il rebus della Fed secondo Generali

Leggi su formiche

(Di venerdì 24 giugno 2022)può far rima con. Il binomio è pericoloso e sono mesi che Jerome Powell ha deciso di prendere il toro per le corna. Prima un rialzo, 25 punti base, poi un, 75 punti base. E poi, chissà. Però bisogna maneggiarli con cura, i tassi. Gli Stati Uniti crescono, creano posti di lavoro e la domanda è tornata aggressiva come un tempo. Per questo un’solidamente oltre l’8% non può stupire. Però è altrettanto vero che denaro più caro vuol dire anche un freno a mano tirato sulla crescita. Meno soldi nell’economia, insomma. E allora, spiega un report a firma di Paolo Zanghieri, senior economist diInvestments, bisogna stare attenti. “Nel supportare un’accelerazione dell’inasprimento dei tassi per combattere l’, Powell ha fortemente negato ...